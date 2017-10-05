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Дальнее зарубежье 05.10.2017 17:00

В Бразилии взяли под стражу главу Национального олимпийского комитета

Федеральная полиция Бразилии взяла под стражу главу Национального олимпийского комитета Бразилии Карлоса Нузмана по подозрению в коррупции и отмывании денег, сообщают в четверг бразильские СМИ со ссылкой на заявление полиции.

Ордер на арест 75-летнего К.Нузмана и обыск его дома в Рио-де-Жанейро выдал федеральный судья.

В настоящее время полиция уже допросила его.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ОЛИМПИАДА, КОМИТЕТ, КОРРУПЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]