В Бразилии взяли под стражу главу Национального олимпийского комитета

Федеральная полиция Бразилии взяла под стражу главу Национального олимпийского комитета Бразилии Карлоса Нузмана по подозрению в коррупции и отмывании денег, сообщают в четверг бразильские СМИ со ссылкой на заявление полиции.

Ордер на арест 75-летнего К.Нузмана и обыск его дома в Рио-де-Жанейро выдал федеральный судья.

В настоящее время полиция уже допросила его.