В Бразилии взяли под стражу главу Национального олимпийского комитета

Федеральная полиция Бразилии взяла под стражу главу Национального олимпийского комитета Бразилии Карлоса Нузмана по подозрению в коррупции и отмывании денег, сообщают в четверг бразильские СМИ со ссылкой на заявление полиции.
Ордер на арест 75-летнего К.Нузмана и обыск его дома в Рио-де-Жанейро выдал федеральный судья.
В настоящее время полиция уже допросила его.
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