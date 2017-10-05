Васильева представили в Дагестане в качестве врио главы региона

Полномочный представитель президента России в СКФО Олег Белавенцев в четверг представил в Махачкале нового врио главы Дагестана Владимира Васильева.

Церемония представления проходила в зале заседаний Народного собрания республики в присутствии депутатов Госдумы, Народного собрания республики, а также руководителей федеральных и региональных органов власти.

"Я хотел бы по поручению президента представить нового исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Абдуалиевича Васильева, человека, который, конечно же, не нуждается ни в каком представлении. Мы все прекрасно знаем основные успехи в карьере Владимира Абдуалиевича. Он давно зарекомендовал себя как истинный патриот, офицер и государственный деятель", - сказал полпред.

"Его авторитет в стране непререкаем. Назначение федерального политика такого уровня временно исполняющим обязанности главы Дагестана является очередным подтверждение того, что республика находится в сфере особого внимания руководства страны", - сказал О. Белавенцев.

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