Васильева представили в Дагестане в качестве врио главы региона

Полномочный представитель президента России в СКФО Олег Белавенцев в четверг представил в Махачкале нового врио главы Дагестана Владимира Васильева.
Церемония представления проходила в зале заседаний Народного собрания республики в присутствии депутатов Госдумы, Народного собрания республики, а также руководителей федеральных и региональных органов власти.
"Я хотел бы по поручению президента представить нового исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Абдуалиевича Васильева, человека, который, конечно же, не нуждается ни в каком представлении. Мы все прекрасно знаем основные успехи в карьере Владимира Абдуалиевича. Он давно зарекомендовал себя как истинный патриот, офицер и государственный деятель", - сказал полпред.
"Его авторитет в стране непререкаем. Назначение федерального политика такого уровня временно исполняющим обязанности главы Дагестана является очередным подтверждение того, что республика находится в сфере особого внимания руководства страны", - сказал О. Белавенцев.
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