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СНГ 05.10.2017 17:10

Васильева представили в Дагестане в качестве врио главы региона

Полномочный представитель президента России в СКФО Олег Белавенцев в четверг представил в Махачкале нового врио главы Дагестана Владимира Васильева.

Церемония представления проходила в зале заседаний Народного собрания республики в присутствии депутатов Госдумы, Народного собрания республики, а также руководителей федеральных и региональных органов власти.

"Я хотел бы по поручению президента представить нового исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Абдуалиевича Васильева, человека, который, конечно же, не нуждается ни в каком представлении. Мы все прекрасно знаем основные успехи в карьере Владимира Абдуалиевича. Он давно зарекомендовал себя как истинный патриот, офицер и государственный деятель", - сказал полпред.

"Его авторитет в стране непререкаем. Назначение федерального политика такого уровня временно исполняющим обязанности главы Дагестана является очередным подтверждение того, что республика находится в сфере особого внимания руководства страны", - сказал О. Белавенцев.

оследует

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ГЛАВА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]