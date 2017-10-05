Лукашенко обсудил с главой Таджикистана двусторонне сотрудничество и пригласил посетить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонной беседе обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном двусторонне сотрудничество и пригласил его посетить Минск с рабочим визитом, сообщила пресс-служба белорусского президента в четверг.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон утром 5 октября во время телефонного разговора обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Главы государств подчеркнули заинтересованность в дальнейшем наращивании белорусско-таджикского сотрудничества. Особое внимание было уделено торгово-экономической сфере, в том числе взаимодействию в промышленной и сельскохозяйственной отраслях, организации поставок белорусской техники в Таджикистан.

Президенты также обсудили взаимодействие стран на международных площадках и график предстоящих контактов.

"А.Лукашенко пригласил Э.Рахмона посетить с рабочим визитом Беларусь в рамках проведения сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске. Отмечено, что визит будет способствовать поддержанию доверительного политического диалога, придаст импульс торгово-экономическим отношениям, расширит договорно-правовую базу", - отметили в пресс-службе.

Во время телефонного разговора президенты также обсудили вопросы международной и региональной повестки дня.