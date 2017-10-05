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СНГ 05.10.2017 17:24

Лукашенко обсудил с главой Таджикистана двусторонне сотрудничество и пригласил посетить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонной беседе обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном двусторонне сотрудничество и пригласил его посетить Минск с рабочим визитом, сообщила пресс-служба белорусского президента в четверг.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон утром 5 октября во время телефонного разговора обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Главы государств подчеркнули заинтересованность в дальнейшем наращивании белорусско-таджикского сотрудничества. Особое внимание было уделено торгово-экономической сфере, в том числе взаимодействию в промышленной и сельскохозяйственной отраслях, организации поставок белорусской техники в Таджикистан.

Президенты также обсудили взаимодействие стран на международных площадках и график предстоящих контактов.

"А.Лукашенко пригласил Э.Рахмона посетить с рабочим визитом Беларусь в рамках проведения сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске. Отмечено, что визит будет способствовать поддержанию доверительного политического диалога, придаст импульс торгово-экономическим отношениям, расширит договорно-правовую базу", - отметили в пресс-службе.

Во время телефонного разговора президенты также обсудили вопросы международной и региональной повестки дня.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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