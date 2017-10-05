Венесуэла не боится американских угроз - Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна не боится угроз со стороны администрации США.
"Нам постоянно угрожают со стороны самой могущественной империи мира", - заявил Н.Мадуро в четверг в Минске, открывая памятник герою Венесуэлы Симону Боливару.
Президент подчеркнул, что "Венесуэла не боится". "Мы уверены в нашем праве на мир", - добавил он.
"Те крики, которые раздаются со стороны Вашингтона, никогда не подавят нашу свободолюбивую и вольную венесуэльскую душу", - подытожил Н.Мадуро, который в четверг находится в Белоруссии с официальным визитом.
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