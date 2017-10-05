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Дальнее зарубежье 05.10.2017 19:03

Венесуэла не боится американских угроз - Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна не боится угроз со стороны администрации США.

"Нам постоянно угрожают со стороны самой могущественной империи мира", - заявил Н.Мадуро в четверг в Минске, открывая памятник герою Венесуэлы Симону Боливару.

Президент подчеркнул, что "Венесуэла не боится". "Мы уверены в нашем праве на мир", - добавил он.

"Те крики, которые раздаются со стороны Вашингтона, никогда не подавят нашу свободолюбивую и вольную венесуэльскую душу", - подытожил Н.Мадуро, который в четверг находится в Белоруссии с официальным визитом.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]