SOCAR в январе-августе сократила добычу нефти на 2%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-августе 2017 года добыла 4 млн 963,5 тыс. тонн нефти, что на 1,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.
В целом, по Азербайджану в январе-августе 2017 года добыча нефти составила 25 млн 601,2 тыс. тонн (спад на 9,29%).
В августе текущего года добыча нефти по SOCAR составила 626,6 тыс. тонн. По Азербайджану в августе добыча составила 3 млн 101,7 тыс. тонн нефти.
В 2016 году SOCAR добыла 7 млн 521 тыс. тонн нефти.
Н.Аббасова
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