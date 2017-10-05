Более 40 гражданам Грузии запрещен въезд на Украину из-за событий 10 сентября на пропускном пункте "Краковец" на границе с Польшей, сообщил журналистам в четверг представитель грузинской оппозиционной партии "Национальное движение" (бывшая правящая партия) Коба Хабази.
По его информации, в этот список попали люди, которые в момент пересечения экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили границы находись вместе с ним.
"Список из 42 человек. Эту информацию нам предоставили наши друзья, которые работают в одном из официальных ведомств Украины", - сказал он, отметив, что накануне на Украину не пропустили одного из членов партии "Национальное движение", который попал в указанный список.
Что касается бывшей главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе, которая в тот день также находилась рядом с М.Саакашвили, по словам К.Хабази, у него нет информации о том, попала она в этот "черный список" или нет.
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