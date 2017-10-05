Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9994 RUR   0.0295 GBR   2.2518 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.98 Brent   55.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 17° Завтра 14° 19° 8 Окт 15° 21° 9 Окт 15° 22°

Регион 05.10.2017 19:14

42 гражданина Грузии попали в "черный список" Украины после событий на границе с Польшей, сообщают сторонники Саакашвили

Более 40 гражданам Грузии запрещен въезд на Украину из-за событий 10 сентября на пропускном пункте "Краковец" на границе с Польшей, сообщил журналистам в четверг представитель грузинской оппозиционной партии "Национальное движение" (бывшая правящая партия) Коба Хабази.

По его информации, в этот список попали люди, которые в момент пересечения экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили границы находись вместе с ним.

"Список из 42 человек. Эту информацию нам предоставили наши друзья, которые работают в одном из официальных ведомств Украины", - сказал он, отметив, что накануне на Украину не пропустили одного из членов партии "Национальное движение", который попал в указанный список.

Что касается бывшей главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе, которая в тот день также находилась рядом с М.Саакашвили, по словам К.Хабази, у него нет информации о том, попала она в этот "черный список" или нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ВЪЕЗД, ЗАПРЕТ


Похожие новости


Грузия подтвердила Украине требование об экстрадиции Саакашвили В администрации президента Грузии считают события вокруг Саакашвили внутренним делом Украины Саакашвили стал для Украины "троянским конем", считают в Тбилиси Грузия запросила Украину об экстрадиции Саакашвили Грузия вновь требует от Украины экстрадиции Саакашвили Премьеры стран ГУАМ обсудят в Киеве транспортные коридоры и зону свободной торговли

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]