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Дальнее зарубежье 05.10.2017 19:32

Конституционный суд Испании отменил заседание парламента Каталонии, запланированное на 9 октября

Конституционный суд Испании вынес постановление, которое требует не проводить пленарное заседание парламента Каталонии, планировавшееся на понедельник, 9 октября, сообщает в четверг агентство "Блумберг".

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что власти Каталонии могут объявить о начале процессе выхода региона из состава Испании на следующей неделе.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к большому числу пострадавших. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Основному закону страны.

По данным властей Каталонии, за независимую республику проголосовали свыше 90% участвовавших в референдуме.

В четверг правительство Испании вновь отвергло возможность переговоров с властями Каталонии и призвало главу исполнительной власти Каталонии Карлеса Пучдемона не бросать вызов государственным институтам Испании.

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Тэги: ИСПАНИЯ, СУД, ПАРЛАМЕНТ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]