Конституционный суд Испании отменил заседание парламента Каталонии, запланированное на 9 октября

Конституционный суд Испании вынес постановление, которое требует не проводить пленарное заседание парламента Каталонии, планировавшееся на понедельник, 9 октября, сообщает в четверг агентство "Блумберг".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что власти Каталонии могут объявить о начале процессе выхода региона из состава Испании на следующей неделе.
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к большому числу пострадавших. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Основному закону страны.
По данным властей Каталонии, за независимую республику проголосовали свыше 90% участвовавших в референдуме.
В четверг правительство Испании вновь отвергло возможность переговоров с властями Каталонии и призвало главу исполнительной власти Каталонии Карлеса Пучдемона не бросать вызов государственным институтам Испании.
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