Французские и итальянские власти провели обыски в офисах Vivendi и Natixis из-за дела Mediaset

Французская жандармерия совместно с представителиями итальянской финансовой полиции провела обыски в парижских штаб-квартирах медиагруппы Vivendi SA и инвестбанка Natixis в рамках расследования о потенциальном манипулировании рынком в ходе приобретения Vivendi доли участия в итальянской вещательной компании Mediaset, основанной и контролируемой экс-премьером Италии Сильвио Берлускони.
Об обысках сообщили французские СМИ. Vivendi подтвердила эти сообщения в пресс-релизе, Natixis отказался комментировать ситуацию.
Vivendi владеет 28,8% акций Mediaset и является вторым по величине акционером после С.Берлускони, семье которого принадлежат 39,5% акций и 41,1% голосов. В конце 2016 года Vivendi приобрела 20% акций Mediaset, в целом на покупку всей доли она потратила 1,26 млрд евро.
Почти сразу же, в декабре 2016 года, компания С.Берлускони Fininvest направила жалобу французским и итальянским властям о том, что Vivendi манипулировала рынком в процессе приобретения пакета акций, чтобы затем купить их по заниженной цене. Natixis якобы оказывал содействие Vivendi.
"Руководство Vivendi подтверждает, что приобретение доли в Mediaset было абсолютно законным и прозрачным", - говорится в пресс-релизе французской группы.
Vivendi безуспешно пыталась нарастить долю участия в Mediaset до 30%, поскольку после достижения этого порога законодательство Италии обязывает акционера объявить предложение о выкупе всех акций, находящихся в обращении.
Ранее медиаконцерны долго вели спор из-за разорванных партнерских отношений.
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