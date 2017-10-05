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Дальнее зарубежье 05.10.2017 19:37

Французские и итальянские власти провели обыски в офисах Vivendi и Natixis из-за дела Mediaset

Французская жандармерия совместно с представителиями итальянской финансовой полиции провела обыски в парижских штаб-квартирах медиагруппы Vivendi SA и инвестбанка Natixis в рамках расследования о потенциальном манипулировании рынком в ходе приобретения Vivendi доли участия в итальянской вещательной компании Mediaset, основанной и контролируемой экс-премьером Италии Сильвио Берлускони.

Об обысках сообщили французские СМИ. Vivendi подтвердила эти сообщения в пресс-релизе, Natixis отказался комментировать ситуацию.

Vivendi владеет 28,8% акций Mediaset и является вторым по величине акционером после С.Берлускони, семье которого принадлежат 39,5% акций и 41,1% голосов. В конце 2016 года Vivendi приобрела 20% акций Mediaset, в целом на покупку всей доли она потратила 1,26 млрд евро.

Почти сразу же, в декабре 2016 года, компания С.Берлускони Fininvest направила жалобу французским и итальянским властям о том, что Vivendi манипулировала рынком в процессе приобретения пакета акций, чтобы затем купить их по заниженной цене. Natixis якобы оказывал содействие Vivendi.

"Руководство Vivendi подтверждает, что приобретение доли в Mediaset было абсолютно законным и прозрачным", - говорится в пресс-релизе французской группы.

Vivendi безуспешно пыталась нарастить долю участия в Mediaset до 30%, поскольку после достижения этого порога законодательство Италии обязывает акционера объявить предложение о выкупе всех акций, находящихся в обращении.

Ранее медиаконцерны долго вели спор из-за разорванных партнерских отношений.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МЕДИАКОМПАНИЯ, БАНК, ОБЫСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]