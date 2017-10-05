Компании КНР могли поставить США морепродукты с фабрик, где работают трудовые мигранты из КНДР - агентство

На китайских рыбопромышленных предприятиях в городе Хуньчунь провинции Цзилинь, которые поставляют морепродукты в США, трудятся северокорейские рабочие, сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед пресс (АП), ссылаясь на результаты собственного расследования.
АП пришло к выводу, что в этом городе функционируют как минимум три подобных предприятия: совместное предприятие Hunchun Dongyang Seafood Industry и Hunchun Pagoda Industry, а также Yantai Dachen Hunchun Seafood Products и Yanbian Shenghai Industry.
"Они получают морепродукты из Китая, России, и в некоторых случаях, например, краба-стригуна из Аляски", - пишет агентство, отмечая, что изучило экспедиторские отчеты более чем 100 грузовых контейнеров, использовавшихся для перевозки более 2 тыс. тонн морепродуктов в США и Канаду в этом году с вышеперечисленных фабрик.
"Это означает, что американцы, покупающие лосось на ужин в Walmart или ALDI могли непреднамеренно спонсировать северокорейское правительство, которое занимается разработкой программы ядерного оружия", - пишет агентство.
Агентство уточняет, что "несмотря на то, что АП видело северокорейских рабочих на фабрике Hunchun Dongyang Seafood Industry, менеджер Чжу Цичжэнь заявил, что они больше не нанимают северокорейских рабочих и отказался предоставить детали", другие перечисленные компании также отказались давать агентству комментарий.
Кроме того, агентство выяснило, что произведенная на этих фабриках продукция также отправлялась в Канаду, Германию и ряд стран Европейского союза.
Согласно информации АП, все западные компании, к которым агентство обратилось за комментарием, заявили, что не приемлют потенциальную поддержку КНДР, некоторые из них заявили о намерении провести внутреннее расследование, также ряд компаний заявили, что уже не сотрудничают с этим китайским поставщиком.
"Помимо морепродуктов, как выяснило АП, северокорейские трудовые мигранты производили деревянный настил для пола и швейные изделия на фабриках в Хуньчуне", - пишет агентство.
Предположительно, в Хуньчуне работали около трех тыс. северокорейцев.
Отмечается, что северокорейские работники в Китае трудятся в условиях, в которых большая часть их заработной платы, зачастую до 70%, изымается правительством КНДР.
Эксперты агентства предполагают, что трудовая иммиграция в другие страны, включая Китай и Россию, ежегодно приносит северокорейским властям доход от $200 млн до $500 млн. Они считают, что большая часть этих денег, вероятно, идет на ядерные и ракетные программы КНДР.
В сообщении агентства отмечается, что в соответствии с законом, подписанным президентом США Дональдом Трампом в начале августа текущего года, американские компании не имеют право на импорт продукции, произведенной северокорейскими работниками.
Кроме того, в соответствии с санкциями ООН, направленными против КНДР, страны не имеют право на выдачу новых разрешений на работу северокорейским работникам. Однако, этот запрет не распространяется на работников, уже имеющих статус трудовых иммигрантов.
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