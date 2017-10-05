Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч

ОАО "Azeravtoyol" получит из госбюджета 3 млн манатов для начала строительства автодороги Демирчи-Лахыч.
Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг.
Автодорога протяженностью 22 км соединяет село Демирчи в Шемахинском районе с поселком Лахыч в Исмаиллинском районе.
Начальные средства на строительство автодороги будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 года.
А.Азизов
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