Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч

ОАО "Azeravtoyol" получит из госбюджета 3 млн манатов для начала строительства автодороги Демирчи-Лахыч.

Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг.

Автодорога протяженностью 22 км соединяет село Демирчи в Шемахинском районе с поселком Лахыч в Исмаиллинском районе.

Начальные средства на строительство автодороги будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 года.

А.Азизов