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05.10.2017 18:10

Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч

ОАО "Azeravtoyol" получит из госбюджета 3 млн манатов для начала строительства автодороги Демирчи-Лахыч.

Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг.

Автодорога протяженностью 22 км соединяет село Демирчи в Шемахинском районе с поселком Лахыч в Исмаиллинском районе.

Начальные средства на строительство автодороги будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 года.

А.Азизов

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Тэги: АВТОДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]