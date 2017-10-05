Москва и Эр-Рияд создадут межправкомиссию по ВТС - Лавров

Россия и Саудовская Аравия создадут межправительственную комиссию по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), заседание которой состоится до конца этого года, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Руководители наших стран приветствовали договоренность о создании еще одной комиссии - комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которая должна провести свое первое заседание до конца нынешнего года", - сказал С.Лавров по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда.