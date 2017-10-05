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Дальнее зарубежье 05.10.2017 20:12

Москва и Эр-Рияд создадут межправкомиссию по ВТС - Лавров

Россия и Саудовская Аравия создадут межправительственную комиссию по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), заседание которой состоится до конца этого года, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Руководители наших стран приветствовали договоренность о создании еще одной комиссии - комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которая должна провести свое первое заседание до конца нынешнего года", - сказал С.Лавров по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда.

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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]