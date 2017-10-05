В рамках культурных обменов в Саудовскую Аравию вскоре приедет с гастролями "Мариинка" и Большой театр, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Согласована программа культурных обменов, в соответствии с которой уже вскоре в Саудовскую Аравию направятся оркестр Мариинского театра, труппа Большого театра и другие наши коллективы", - заявил С.Лавров в четверг по итогам российско-саудовских переговоров на высшем уровне.