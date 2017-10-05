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Дальнее зарубежье 05.10.2017 18:13

Выступления Большого театра и "Мариинки" вскоре пройдут в Саудовской Аравии - Лавров

В рамках культурных обменов в Саудовскую Аравию вскоре приедет с гастролями "Мариинка" и Большой театр, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Согласована программа культурных обменов, в соответствии с которой уже вскоре в Саудовскую Аравию направятся оркестр Мариинского театра, труппа Большого театра и другие наши коллективы", - заявил С.Лавров в четверг по итогам российско-саудовских переговоров на высшем уровне.

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Тэги: РОССИЯ, ТЕАТРЫ, САУДАРАВИЯ, ГАСТРОЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]