В рамках культурных обменов в Саудовскую Аравию вскоре приедет с гастролями "Мариинка" и Большой театр, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Согласована программа культурных обменов, в соответствии с которой уже вскоре в Саудовскую Аравию направятся оркестр Мариинского театра, труппа Большого театра и другие наши коллективы", - заявил С.Лавров в четверг по итогам российско-саудовских переговоров на высшем уровне.
Президент Армении заявил о довольно сложном периоде карабахского урегулирования
Хазар Ибрагим назначен послом Азербайджана в Турции
Должностные лица Специальной медицинской службы смогут получать служебные паспорта
Азербайджан и Турция создают инфосистему обмена первичными данными о транзитных перевозках автотранспортом
SOCAR в январе-августе сократила добычу газа на 6%
I вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии ряда социальных объектов в Баку
В Лахыче будет построена новая школа, из госбюджета на эти цели выделяется 3,5 млн манат
Азербайджанский MUZ TV с 6 октября будет вещать через спутник Azerispace-1
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство города и капремонт городских многоквартирных домов в Шамахе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку проходит совещание Европейской региональной экспертной группы по безопасности полетов ICAO
В Баку состоялся концерт молодых исполнителей, посвященный Международному дню музыки
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»