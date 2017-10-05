Эр-Рияд сотрудничает с Москвой с целью объединения сирийской оппозиции для переговоров в Женеве - МИД Саудовской Аравии

Эр-Рияд и Москва работают над объединением сирийской оппозиции в преддверии переговоров по сирийскому урегулированию в Женеве, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
"Что касается Сирии, здесь мы тесно сотрудничаем с Россией в деле объединения сирийской оппозиции и расширения ее рамок, для того чтобы можно было начать политический процесс в Женеве", - сказал А.аль-Джубейр на пресс-конференции в Москве по итогам российско-саудовских переговоров.
Он отметил, что Саудовская Аравия поддерживает и астанинский процесс по сирийскому урегулированию.
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