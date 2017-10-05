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05.10.2017 18:37

Эр-Рияд сотрудничает с Москвой с целью объединения сирийской оппозиции для переговоров в Женеве - МИД Саудовской Аравии

Эр-Рияд и Москва работают над объединением сирийской оппозиции в преддверии переговоров по сирийскому урегулированию в Женеве, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Что касается Сирии, здесь мы тесно сотрудничаем с Россией в деле объединения сирийской оппозиции и расширения ее рамок, для того чтобы можно было начать политический процесс в Женеве", - сказал А.аль-Джубейр на пресс-конференции в Москве по итогам российско-саудовских переговоров.

Он отметил, что Саудовская Аравия поддерживает и астанинский процесс по сирийскому урегулированию.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, СИРИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]