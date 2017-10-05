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Наука и образование 05.10.2017 18:26

В Лахыче будет построена новая школа, из госбюджета на эти цели выделяется 3,5 млн манат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3,5 млн манатов на строительство новой школы в поселке Лахыч в Исмаиллинском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Средства для строительства новой школы будут выделены Министерству образования из Резервного фонда президента Азербайджана в госбюджете на 2017 год.

Новая школа должна быть рассчитана на 400 учащихся.

А.Азизов

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Тэги: ЛАХЫЧ, ШКОЛА, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]