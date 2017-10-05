В Лахыче будет построена новая школа, из госбюджета на эти цели выделяется 3,5 млн манат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3,5 млн манатов на строительство новой школы в поселке Лахыч в Исмаиллинском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Средства для строительства новой школы будут выделены Министерству образования из Резервного фонда президента Азербайджана в госбюджете на 2017 год.

Новая школа должна быть рассчитана на 400 учащихся.

А.Азизов