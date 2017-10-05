Должностные лица Специальной медицинской службы смогут получать служебные паспорта

Должностные лица Специальной медицинской службы Президента Азербайджана получили право иметь служебные паспорта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в "Список должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта".

А.Азизов