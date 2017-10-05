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Внешняя политика 05.10.2017 18:44

Должностные лица Специальной медицинской службы смогут получать служебные паспорта

Должностные лица Специальной медицинской службы Президента Азербайджана получили право иметь служебные паспорта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в "Список должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта".

А.Азизов

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Тэги: СЛУЖБА, РУКОВОДИТЕЛИ, ПАСПОРТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]