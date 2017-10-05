Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9994 RUR   0.0295 GBR   2.2518 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.98 Brent   55.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 17° Завтра 14° 19° 8 Окт 15° 21° 9 Окт 15° 22°

Внешняя политика 05.10.2017 18:50

Хазар Ибрагим назначен послом Азербайджана в Турции

Президент Ильхам Алиев назначил Хазара Ибрагима послом Азербайджана в Турции.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг, оно опубликовано на сайте главы государства.

Ранее Х.Ибрагим возглавлял представительство Азербайджана при НАТО. Президент И.Алиев 12 сентября подписал распоряжение об отзыве Х.Ибрагима с этой должности. Кроме этого, И.Алиев 12 сентября 2017 года подписал распоряжение об отзыве с должности посла Азербайджана в Турции Фаига Багирова.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Послом РФ в Турции назначен Алексей Ерхов Турция принимает конкретные меры по предотвращению нарушений режима прекращения огня в Сирии - турецкий посол в Москве Анкара намерена ставить перед Москвой вопрос об отмене въездных виз для турецких бизнесменов и политиков - посол Турции в РФ Анкара располагает документами, подтверждающими связь убийцы российского посла с гюленистами - глава МИД Гюлен отвергает обвинения в организации убийства российского посла, считает виновными власти Турции, не предотвратившими нападение Чавушоглу: Москва и Анкара совместными усилиями выяснят, кто стоит за убийством посла РФ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]