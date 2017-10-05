Хазар Ибрагим назначен послом Азербайджана в Турции

Президент Ильхам Алиев назначил Хазара Ибрагима послом Азербайджана в Турции.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг, оно опубликовано на сайте главы государства.

Ранее Х.Ибрагим возглавлял представительство Азербайджана при НАТО. Президент И.Алиев 12 сентября подписал распоряжение об отзыве Х.Ибрагима с этой должности. Кроме этого, И.Алиев 12 сентября 2017 года подписал распоряжение об отзыве с должности посла Азербайджана в Турции Фаига Багирова.

А.Азизов