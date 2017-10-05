Саудовская Аравия достигла договоренности с Россией о приобретении С-400 - ТВ

Саудовская Аравия и Россия в ходе визита саудовского короля Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в Москву достигли договоренностей о поставках Эр-Рияду систем ПВО С-400, сообщает в четверг межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что Россия обсуждает с Саудовской Аравией поставку военной техники.

"Мы, в том числе, ведем переговоры по военно-техническому направлению", - сказал Д.Мантуров в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники отмечала, что "подразумевается, в том числе, поставка нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.