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Дальнее зарубежье 05.10.2017 20:28

Саудовская Аравия достигла договоренности с Россией о приобретении С-400 - ТВ

Саудовская Аравия и Россия в ходе визита саудовского короля Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в Москву достигли договоренностей о поставках Эр-Рияду систем ПВО С-400, сообщает в четверг межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что Россия обсуждает с Саудовской Аравией поставку военной техники.

"Мы, в том числе, ведем переговоры по военно-техническому направлению", - сказал Д.Мантуров в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники отмечала, что "подразумевается, в том числе, поставка нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, РОССИЯ, С/400, ПРИОБРЕТЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]