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Дальнее зарубежье 05.10.2017 19:11

Жертвами теракта на юго-западе Пакистана стали более 10 человек

Не менее 12 человек погибли и еще 30 получили ранения в результате подрыва, который совершил террорист-смертник в шиитском святилище на юго-западе страны, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, террористическая атака произошла в отдаленной деревне, расположенной в 400 км к востоку от города Кветта - административного центра провинции Белуджистан.

Все раненые были доставлены в близлежащие больницы.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

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Тэги: ПАКИСТАН, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]