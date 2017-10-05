Жертвами теракта на юго-западе Пакистана стали более 10 человек

Не менее 12 человек погибли и еще 30 получили ранения в результате подрыва, который совершил террорист-смертник в шиитском святилище на юго-западе страны, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, террористическая атака произошла в отдаленной деревне, расположенной в 400 км к востоку от города Кветта - административного центра провинции Белуджистан.

Все раненые были доставлены в близлежащие больницы.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.