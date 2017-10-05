Азербайджан и Турция создают инфосистему обмена первичными данными о транзитных перевозках автотранспортом

Президент Ильхам Алиев утвердил азербайджано-турецкое межправительственное соглашение "О создании информационной системы обмена первичными данными о транзитных перевозках автомобильным транспортом".
Соответствующий указ, подписанный И.Алиевым, опубликован в четверг на сайте главы государства.
Данное соглашение было подписано в Баку 19 июля 2017 года.
После вступления в силу документа ответственным за выполнение пунктов, предусмотренных в нем, определен Государственный таможенный комитет Азербайджана.
Министерству иностранных дел поручено проинформировать турецкую сторону о завершении выполнения Азербайджаном внутригосударственных процедур для вступления в силу соглашения.
А.Азизов
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