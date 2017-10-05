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Транспорт и связь 05.10.2017 19:23

Азербайджан и Турция создают инфосистему обмена первичными данными о транзитных перевозках автотранспортом

Президент Ильхам Алиев утвердил азербайджано-турецкое межправительственное соглашение "О создании информационной системы обмена первичными данными о транзитных перевозках автомобильным транспортом".

Соответствующий указ, подписанный И.Алиевым, опубликован в четверг на сайте главы государства.

Данное соглашение было подписано в Баку 19 июля 2017 года.

После вступления в силу документа ответственным за выполнение пунктов, предусмотренных в нем, определен Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать турецкую сторону о завершении выполнения Азербайджаном внутригосударственных процедур для вступления в силу соглашения.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]