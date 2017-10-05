Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9994 RUR   0.0295 GBR   2.2518 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.98 Brent   55.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 15° 21° 8 Окт 15° 22° 9 Окт 16° 23°

Дальнее зарубежье 05.10.2017 20:42

Сунниты в Ираке намерены провести референдум об автономии

Иракские сунниты, составляющие меньшинство в стране, планируют провести референдум об учреждении региональной автономии на территориях центральных и северных провинций.

Представитель арабских племен провинции Найнава шейх Музахим аль-Хвет сообщил курдскому агентству BasNews, что суннитские регионы будут включать Найнаву, Анбар, Диялу, Салах-эд-Дин, и те районы Багдада, где большинство составляют сунниты, - так называемый багдадский пояс. Член Провинциального Совета Найнавы Газван Дауди заявил, в свою очередь, что сунниты, скорее всего, проведут референдум об автономии.

"Сунниты оказывают нажим на своих официальных лиц, законодателей, племенных лидеров, чтобы они работали с целью учреждения суннитского региона", - сказал Г.Дауди.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Большинство его участников высказались за отделение этого региона от Ирака.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, СУННИТЫ, АВТОНОМИЯ, РЕФЕРЕНДУМ


Похожие новости


США доставили по воздуху на запад Ирака помощь суннитам В Ираке начали освобождать заключенных суннитов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]