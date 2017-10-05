Сунниты в Ираке намерены провести референдум об автономии

Иракские сунниты, составляющие меньшинство в стране, планируют провести референдум об учреждении региональной автономии на территориях центральных и северных провинций.
Представитель арабских племен провинции Найнава шейх Музахим аль-Хвет сообщил курдскому агентству BasNews, что суннитские регионы будут включать Найнаву, Анбар, Диялу, Салах-эд-Дин, и те районы Багдада, где большинство составляют сунниты, - так называемый багдадский пояс. Член Провинциального Совета Найнавы Газван Дауди заявил, в свою очередь, что сунниты, скорее всего, проведут референдум об автономии.
"Сунниты оказывают нажим на своих официальных лиц, законодателей, племенных лидеров, чтобы они работали с целью учреждения суннитского региона", - сказал Г.Дауди.
25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Большинство его участников высказались за отделение этого региона от Ирака.
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