I вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии ряда социальных объектов в Баку

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиев в четверг приняла участие в открытии ряда социальных объектов в пригороде Баку.

В частности, М.Алиева ознакомилась с новым зданием, построенном в поселке Рамана Сабунчинского района Баку для семей вынужденных переселенцев. Это здание построено в рамках проекта «Обеспечение новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, размещенных в зданиях, находящихся в аварийном состоянии». Строительные работы начались в марте текущего года. B пятиэтажном здании пять однокомнатных, двадцать двухкомнатных, двадцать трехкомнатных и пять четырехкомнатных квартир. В этот дом будут переселены 50 семей вынужденных переселенцев, размещенных в аварийных зданиях в Хатаинском районе и жилом массиве Сарыгая.

Кроме этого, М.Алиева ознакомилась в поселке Рамана Сабунчинского района Баку с условиями, созданными в новом здании, переданном в пользование для общей средней школы села Ханлыг Губадлинского района.

Учебное заведение сдано в пользование в 2017-2018 учебном году. С 2000 года школа осуществляла деятельность в вагонах. Строительство школы началось в 2017 году, она рассчитана на 196 учеников.

А.Азизов