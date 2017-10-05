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Социум 05.10.2017 19:54

I вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии ряда социальных объектов в Баку

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиев в четверг приняла участие в открытии ряда социальных объектов в пригороде Баку.

В частности, М.Алиева ознакомилась с новым зданием, построенном в поселке Рамана Сабунчинского района Баку для семей вынужденных переселенцев. Это здание построено в рамках проекта «Обеспечение новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, размещенных в зданиях, находящихся в аварийном состоянии». Строительные работы начались в марте текущего года. B пятиэтажном здании пять однокомнатных, двадцать двухкомнатных, двадцать трехкомнатных и пять четырехкомнатных квартир. В этот дом будут переселены 50 семей вынужденных переселенцев, размещенных в аварийных зданиях в Хатаинском районе и жилом массиве Сарыгая.

Кроме этого, М.Алиева ознакомилась в поселке Рамана Сабунчинского района Баку с условиями, созданными в новом здании, переданном в пользование для общей средней школы села Ханлыг Губадлинского района.

Учебное заведение сдано в пользование в 2017-2018 учебном году. С 2000 года школа осуществляла деятельность в вагонах. Строительство школы началось в 2017 году, она рассчитана на 196 учеников.

А.Азизов

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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ОБЪЕКТЫ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]