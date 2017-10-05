ЕБРР разочарован ходом приватизации на Украине

Украине для ускорения роста экономики и привлечения иностранных инвесторов необходимо разблокировать процесс приватизации, считает управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж.

"Результатов (приватизации - ИФ) нет. И это один из самых больших провалов", - заявил он журналистам в четверг в кулуарах форума Ukraine Silk Road Trade Finance по вопросам торгового финансирования, организованного ЕБРР и Укрэксимбанком в Киеве.

По словам Ф.Малижа, попытки продать Одесский припортовый завод (ОПЗ) "с известным негативным результатом" граничат "с сумасшествием", а некоторые продажи блокирующих пакетов акций энергетических компаний в августе этого года, "мягко говоря, были далеки от международных стандартов", так как проводились фактически на безальтернативной основе. "Такая приватизация не в интересах государства", - считает он.

По его мнению, ситуацию может исправить поданный правительством в Верховную Раду новый законопроект о приватизации, а также политическая воля. "Нужны другие подходы со стороны Фонда госимущества. Фонд должен обладать достаточными полномочиями, чтобы проводить приватизацию. Если будет политическое решение проводить приватизацию, а у фонда будет достаточно полномочий - такая приватизация будет успешной. И такую приватизацию мы сможем поддержать", - сказал Ф.Малиж.

Он отметил, что поддержка банка, прежде всего, может заключаться в технической помощи, как государству, так и конкретной компании - в форме целевой помощи по улучшению процессов, как это происходит в "Нафтогазе". "Также ЕБРР может быть инвестором, покупая миноритарную долю компании с целью ее подготовки для дальнейшей продажи стратегическому инвестору либо одновременно со стратегическим инвестором, когда, к примеру, стратег покупает 51%, а ЕБРР - 9%", - сказал управляющий директор ЕБРР.

По его словам, инвесторам и ЕБРР будут интересны компании в энергетическом секторе, сельскохозяйственные предприятия.

Ф.Малиж призвал Украину резко сократить число объектов госсобственности, но при обсуждении этого вопроса доказывать необходимость сохранения их за государством, а не необходимость их приватизации, как в настоящее время.

Говоря об объемах вложений ЕБРР в экономику Украины, Ф.Малиж подтвердил желание банка ежегодно инвестировать в проекты в стране около 1 млрд евро. "Как только инвестиционный климат улучшится, мы будем делать больше проектов. Мы хотим ежегодно инвестировать на Украине 1 млрд евро. Но в прошлом году, к сожалению, было всего 600 млн евро, и конечно, ЕБРР этим не очень доволен", - констатировал он.

Ф.Малиж отметил, что после утвержденного на днях проекта для "ArcelorMittal Кривой Рог" на 200 млн евро общий объем инвестиций в текущем году будет зависеть от прохождения трех проектов, связанных с государством: Харьковского метрополитена (160 млн евро) и двух проектов "Укрзализныци" - по электрификации (150 млн евро) и по подвижному составу ($150 млн).

Как сообщалось, госбюджет-2017 предусматривает поступления от приватизации в объеме 17,1 млрд гривен, однако по итогам первого полугодия бюджет получил лишь 0,11 млрд грн. Фонд улучшил этот показатель на 3,05 млрд грн. за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

По словам нового руководителя ФГИ Виталия Трубарова, до конца года приватизация может принести еще максимум 0,2-0,3 млрд грн.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн. при плане 17,1 млрд грн. Правительственный проект госбюджета-2018 предполагает поступления от приватизации в объеме 22,5 млрд грн.

Официальный курс на 5 октября - 26,809 грн./$1.