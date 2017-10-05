Политика Евросоюза в рамках программы "Восточного партнерства" не направлена против третьих стран, заявил в четверг председатель Комитета по политике и безопасности Совета ЕС Вальтер Стивенс на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, В.Стивенс заявил также, что ЕС придает важность отношениям с Арменией и рад, что республика парафировала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, что, по его словам, свидетельствует, что вполне возможно подписать соглашение с ЕС и развивать взаимодействие, являясь членом Евразийского экономического союза.

По словам, В.Стивенса, ЕС содействует продолжению проводимых в Армении реформ, в том числе в сфере экономики, эффективного управления, юстиции, защиты прав человека, укрепления демократических институтов.

Кроме того, председатель Комитета по политике и безопасности Совета ЕС заявил, что Евросоюз содействует усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

Он также выразил признательность властям Армении за предоставление убежища более 20 тыс. беженцам из Сирии.

В свою очередь, С.Саргсян отметил, что недавно в Армении находился член Еврокомиссии по политике соседства и расширению Йоханнес Хан, а до этого при участии руководителя делегации ЕС в Армении Петра Свитальского был открыт модернизированный при содействии ЕС КПП на армяно-грузинской границе.

С.Саргсян подчеркнул, что подобная интенсивность контактов говорит о том, что ЕС занимает важное место во внешнеполитических связях Армении, сообщили отметили в пресс-службе президента.

Согласно сообщению, в составе прибывшей в Армению делегации Совета ЕС - представители 28 стран Евросоюза. Цель визита - обсудить перспективы отношений Армения-ЕС в свете завершившихся переговоров вокруг нового рамочного соглашения, повестку предстоящего в ноябре саммита "Восточного партнерства", вопросы безопасности и политики в регионе.