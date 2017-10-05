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Регион 05.10.2017 21:18

Политика ЕС в рамках "Восточного партнерства" не направлена против кого-либо - представитель Совета ЕС

Политика Евросоюза в рамках программы "Восточного партнерства" не направлена против третьих стран, заявил в четверг председатель Комитета по политике и безопасности Совета ЕС Вальтер Стивенс на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, В.Стивенс заявил также, что ЕС придает важность отношениям с Арменией и рад, что республика парафировала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, что, по его словам, свидетельствует, что вполне возможно подписать соглашение с ЕС и развивать взаимодействие, являясь членом Евразийского экономического союза.

По словам, В.Стивенса, ЕС содействует продолжению проводимых в Армении реформ, в том числе в сфере экономики, эффективного управления, юстиции, защиты прав человека, укрепления демократических институтов.

Кроме того, председатель Комитета по политике и безопасности Совета ЕС заявил, что Евросоюз содействует усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

Он также выразил признательность властям Армении за предоставление убежища более 20 тыс. беженцам из Сирии.

В свою очередь, С.Саргсян отметил, что недавно в Армении находился член Еврокомиссии по политике соседства и расширению Йоханнес Хан, а до этого при участии руководителя делегации ЕС в Армении Петра Свитальского был открыт модернизированный при содействии ЕС КПП на армяно-грузинской границе.

С.Саргсян подчеркнул, что подобная интенсивность контактов говорит о том, что ЕС занимает важное место во внешнеполитических связях Армении, сообщили отметили в пресс-службе президента.

Согласно сообщению, в составе прибывшей в Армению делегации Совета ЕС - представители 28 стран Евросоюза. Цель визита - обсудить перспективы отношений Армения-ЕС в свете завершившихся переговоров вокруг нового рамочного соглашения, повестку предстоящего в ноябре саммита "Восточного партнерства", вопросы безопасности и политики в регионе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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