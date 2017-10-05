Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9994 RUR   0.0295 GBR   2.2518 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.98 Brent   55.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 17° Завтра 14° 19° 8 Окт 15° 21° 9 Окт 15° 22°

Карабахский конфликт 05.10.2017 20:00

Президент Армении заявил о довольно сложном периоде карабахского урегулирования

Армения вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит усилия в направлении мирного решения карабахского конфликта, заявил президент республики Серж Саргсян.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, в четверг С.Саргсян встретился с новоназначенным американским посредником Минской группы ОБСЕ Эндрью Шефером.

"Отметив, что сопредседатель вступил в должность в нынешний довольно сложный период процесса урегулирования нагорно-карабахской проблемы, президент Армении пожелал ему удачи в осуществлении этой важнейшей миссии", - отметили в пресс-службе президента.

Согласно сообщению, С.Саргсян выразил надежду, что усилия стран-посредников в направлении исключительно мирного решения проблемы в соответствии с международными нормами и принципами с успехом продолжатся, а Армения совместно с сопредседателями готова продолжить усилия с этой целью.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САРГСЯН, КАРАБАХ


Похожие новости


Саргсян вновь заявил о приверженности мирному разрешению карабахского конфликта Саргсян не видит оснований для прорыва переговоров по Карабаху В ходе апрельских боев армянская армия потеряла 800 гектаров зоны безопасности вокруг Карабаха, но задачу выполнила - президент Армении Президент Армении не имеет даже морального права говорить о мире – МИД Азербайджана Госсекретарь США призвал Армению и Азербайджан снизить уровень напряжения карабахского конфликта

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]