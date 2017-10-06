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Происшествия 06.10.2017 07:47

Жертвами столкновения поезда с автобусом под Владимиром стали от 14 до 16 человек - прокуратура

Жертвами столкновения поезда с автобусом под Владимиром стали около 16 человек, сообщила "Интерфаксу" представитель Московской Межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"В данный момент известно о том, что погибли от 14 до 16 человек. В том числе дети", - сказала Е.Короткова.

По ее словам, на место происшествия выехал Владимирский транспортный прокурор, идет разбор завалов.

В свою очередь источник в экстренных службах региона сообщил агентству "Интерфакс", что в результате ДТП пострадали 18 человек, в том числе три ребенка.

"Предварительно, 14 из них погибли", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации УМВД по Владимирской области, в пятницу в 04:29 на железнодорожной станции "Покров" во Владимирской области пассажирский автобус выехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом.

"Более десяти человек, находившихся в салоне автобуса, погибли. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства, уточняются личности погибших", - говорится в сообщении региональной полиции.

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Тэги: ВЛАДИМИР, ДТП, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]