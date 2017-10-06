Жертвами столкновения поезда с автобусом под Владимиром стали от 14 до 16 человек - прокуратура

Жертвами столкновения поезда с автобусом под Владимиром стали около 16 человек, сообщила "Интерфаксу" представитель Московской Межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.
"В данный момент известно о том, что погибли от 14 до 16 человек. В том числе дети", - сказала Е.Короткова.
По ее словам, на место происшествия выехал Владимирский транспортный прокурор, идет разбор завалов.
В свою очередь источник в экстренных службах региона сообщил агентству "Интерфакс", что в результате ДТП пострадали 18 человек, в том числе три ребенка.
"Предварительно, 14 из них погибли", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации УМВД по Владимирской области, в пятницу в 04:29 на железнодорожной станции "Покров" во Владимирской области пассажирский автобус выехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом.
"Более десяти человек, находившихся в салоне автобуса, погибли. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства, уточняются личности погибших", - говорится в сообщении региональной полиции.
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