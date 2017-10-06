Предварительно в качестве причины ДТП под Владимиром рассматривается неисправность автобуса - источник

Водитель автобуса, попавшего в аварию во Владимирской области, по предварительным данным не нарушал ПДД, машина заглохла, выехав на переезд, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе по ликвидации ЧС.

"Предварительно в качестве основной причины произошедшего рассматривается неисправность автобуса. Техническое состояние машины не позволяло безопасно эксплуатировать ее на пассажирских перевозках. Автобус выехал на переезд, затем по всей видимости у него отказала система подачи топлива", - сказал источник.

Предварительно, водитель ПДД не нарушал.