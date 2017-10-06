Число жертв ДТП под Владимиром выросло до 20, среди них трое детей - источник

Число погибших в аварии с участием автобуса под Владимиром, предварительно, достигло 20 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи региона.

"В общей сложности пять человек к жизни вернуть не удалось, реанимационные мероприятия не дали результата, они скончались на руках у медиков", - сказал источник.

Таким образом, число погибших достигло двадцати человек. "Среди них трое детей", - сказал источник.