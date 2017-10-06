Трамп пообещал вскоре обнародовать решение по сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что близок к тому, чтобы объявить свое решение по поводу сделки с Ираном, действия которого "не соответствуют духу этого соглашения".
"Вы очень скоро услышите об Иране", - сказал он в четверг на встрече с военным руководством страны.
По его словам, которые приводит издание The Hill, США "не должны допустить того, чтобы Иран получил ядерное оружие".
"Иранский режим поддерживает терроризм и экспортирует насилие, кровопролитие и хаос на Ближнем Востоке. Вот почему мы должны положить конец продолжающейся агрессии Ирана и его ядерным амбициям. Их действия не соответствовали духу этого соглашения", - заявил американский лидер.
Ранее газета "Вашингтон пост" написала, что Д.Трамп намеревается на следующей неделе сделать заявление о том, что соглашение по ядерной программе Тегерана противоречит интересам США, и таким образом, начать процесс выхода из соглашения.
Издание напоминает, что 15 октября истекает срок, до которого Д.Трамп должен представить конгрессу США свою оценку того, соблюдает ли Тегеран условия соглашения - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
По данным ряда источников, важнейшие советники Д.Трампа в сфере национальной безопасности рекомендовали ему к этой дате объявить о необходимости аннулировать соглашение.
В июле 2015 года Иран и "шестерка" стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция (пять постоянных членов Совбеза ООН) и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране.
СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.
Ранее это соглашение неоднократно подвергалось критике со стороны Д.Трампа, который назвал эту сделку "позорной для США".
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