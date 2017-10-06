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Регион 06.10.2017 09:03

Трамп пообещал вскоре обнародовать решение по сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что близок к тому, чтобы объявить свое решение по поводу сделки с Ираном, действия которого "не соответствуют духу этого соглашения".

"Вы очень скоро услышите об Иране", - сказал он в четверг на встрече с военным руководством страны.

По его словам, которые приводит издание The Hill, США "не должны допустить того, чтобы Иран получил ядерное оружие".

"Иранский режим поддерживает терроризм и экспортирует насилие, кровопролитие и хаос на Ближнем Востоке. Вот почему мы должны положить конец продолжающейся агрессии Ирана и его ядерным амбициям. Их действия не соответствовали духу этого соглашения", - заявил американский лидер.

Ранее газета "Вашингтон пост" написала, что Д.Трамп намеревается на следующей неделе сделать заявление о том, что соглашение по ядерной программе Тегерана противоречит интересам США, и таким образом, начать процесс выхода из соглашения.

Издание напоминает, что 15 октября истекает срок, до которого Д.Трамп должен представить конгрессу США свою оценку того, соблюдает ли Тегеран условия соглашения - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

По данным ряда источников, важнейшие советники Д.Трампа в сфере национальной безопасности рекомендовали ему к этой дате объявить о необходимости аннулировать соглашение.

В июле 2015 года Иран и "шестерка" стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция (пять постоянных членов Совбеза ООН) и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране.

СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.

Ранее это соглашение неоднократно подвергалось критике со стороны Д.Трампа, который назвал эту сделку "позорной для США".

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]