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СНГ 06.10.2017 09:08

В ДТП под Владимиром попал автобус с казахстанскими номерами, дипломаты выясняют гражданство пострадавших - МИД Казахстана

В МИД Казахстана выяснили, что автомобильный номер автобуса, столкнувшегося с поездом во Владимирской области России, имеет цифровой код 13, что соответствует Южно-Казахстанской области.

"Согласно полученным сведениям от МЧС по Владимирской области, пассажирский автобус, марки Mercedes, регистрационный номер UDA668 регион 13 попал в крупное ДТП во Владимирской области. В результате ДТП погибли 15 человек, 5 человек госпитализированы. Всего в автобусе находилось 55 человек", - написал руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook.

"В настоящее время казахстанские дипломаты в России выясняют гражданство и личности погибших и пострадавших", - отметил руководитель пресс-службы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, РОССИЯ, АВТОБУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]