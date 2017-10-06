В ДТП под Владимиром попал автобус с казахстанскими номерами, дипломаты выясняют гражданство пострадавших - МИД Казахстана

В МИД Казахстана выяснили, что автомобильный номер автобуса, столкнувшегося с поездом во Владимирской области России, имеет цифровой код 13, что соответствует Южно-Казахстанской области.

"Согласно полученным сведениям от МЧС по Владимирской области, пассажирский автобус, марки Mercedes, регистрационный номер UDA668 регион 13 попал в крупное ДТП во Владимирской области. В результате ДТП погибли 15 человек, 5 человек госпитализированы. Всего в автобусе находилось 55 человек", - написал руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook.

"В настоящее время казахстанские дипломаты в России выясняют гражданство и личности погибших и пострадавших", - отметил руководитель пресс-службы.