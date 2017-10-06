Пять человек с тали жертвами взрыва в жилом доме в Латвии

В Саулкрастском крае Латвии в жилом доме на территории садоводческого кооператива вечером в четверг произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек, сообщила агентству BNS пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) республики Инта Палкавниеце.
По ее словам, после взрыва дом обрушился, возник пожар. Разбирая завалы, спасатели обнаружили пятерых погибших.
На месте происшествия продолжают работать пожарные, которые проверяют, не находятся ли под завалами и другие люди.
Причины происшествия выясняет полиция. К выяснению обстоятельств взрыва привлечены также специалисты Национальных вооруженных сил.
Президент Армении заявил о довольно сложном периоде карабахского урегулирования
Хазар Ибрагим назначен послом Азербайджана в Турции
Должностные лица Специальной медицинской службы смогут получать служебные паспорта
Азербайджан и Турция создают инфосистему обмена первичными данными о транзитных перевозках автотранспортом
SOCAR в январе-августе сократила добычу газа на 6%
Число жертв ДТП под Владимиром выросло до 20, среди них трое детей - источник
Азербайджан до сих пор потратил более 6 млрд манатов на улучшение социально-бытовых условий беженцев и вынужденных переселенцев - Алиева
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство города и капремонт городских многоквартирных домов в Шамахе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку проходит совещание Европейской региональной экспертной группы по безопасности полетов ICAO
В Баку состоялся концерт молодых исполнителей, посвященный Международному дню музыки
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»