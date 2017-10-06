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Дальнее зарубежье 06.10.2017 09:23

Пять человек с тали жертвами взрыва в жилом доме в Латвии

В Саулкрастском крае Латвии в жилом доме на территории садоводческого кооператива вечером в четверг произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек, сообщила агентству BNS пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) республики Инта Палкавниеце.

По ее словам, после взрыва дом обрушился, возник пожар. Разбирая завалы, спасатели обнаружили пятерых погибших.

На месте происшествия продолжают работать пожарные, которые проверяют, не находятся ли под завалами и другие люди.

Причины происшествия выясняет полиция. К выяснению обстоятельств взрыва привлечены также специалисты Национальных вооруженных сил.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ДОМ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]