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Дальнее зарубежье 06.10.2017 11:46

Жители Австралии за три месяца оружейной амнистии сдали более 50 тыс. единиц оружия

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в пятницу заявил, что за три месяца программы общенациональной оружейной амнистии жители страны сдали около 51 тыс. единиц оружия, которым владели незаконно, сообщают австралийские СМИ.

Премьер подчеркнул, что ужесточение закона о контроле над оборотом оружия, который запрещает приобретать полуавтоматические винтовки и ружья, значительно сокращает риски повторения в Австралии лас-вегасской трагедии.

"Нападавший в Лас-Вегасе имел коллекцию полуавтоматического оружия, которую человек в его положении не смог бы приобрести в Австралии", - подчеркнул М.Тернбулл.

Оружейная амнистия в стране проводилась впервые за последние 20 лет. В течение трех месяцев - с июля по сентябрь 2017 года - австралийские граждане получили возможность безнаказанно сдать правоохранительным органам незаконно хранимое оружие.

В 1996 году аналогичная программа была объявлена после массового убийства в Порт-Артуре (штат Тасмания), когда жертвами инцидента стали 35 человек.

В ночь на 2 октября в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу из гостиницы по посетителям концерта под открытым небом, 59 человек погибли, более 570 человек получили ранения.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ОРУЖИЕ, АМНИСТИЯ, ИТОГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]