Жители Австралии за три месяца оружейной амнистии сдали более 50 тыс. единиц оружия

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в пятницу заявил, что за три месяца программы общенациональной оружейной амнистии жители страны сдали около 51 тыс. единиц оружия, которым владели незаконно, сообщают австралийские СМИ.
Премьер подчеркнул, что ужесточение закона о контроле над оборотом оружия, который запрещает приобретать полуавтоматические винтовки и ружья, значительно сокращает риски повторения в Австралии лас-вегасской трагедии.
"Нападавший в Лас-Вегасе имел коллекцию полуавтоматического оружия, которую человек в его положении не смог бы приобрести в Австралии", - подчеркнул М.Тернбулл.
Оружейная амнистия в стране проводилась впервые за последние 20 лет. В течение трех месяцев - с июля по сентябрь 2017 года - австралийские граждане получили возможность безнаказанно сдать правоохранительным органам незаконно хранимое оружие.
В 1996 году аналогичная программа была объявлена после массового убийства в Порт-Артуре (штат Тасмания), когда жертвами инцидента стали 35 человек.
В ночь на 2 октября в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу из гостиницы по посетителям концерта под открытым небом, 59 человек погибли, более 570 человек получили ранения.
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