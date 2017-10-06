Глава каталонской полиции прибыл в суд в Мадриде для дачи показаний о сентябрьских беспорядках - СМИ

Глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо прибыл в суд в Мадриде для дачи показаний по делу о подстрекательстве к беспорядкам, пишет в пятницу газета "Паис".

Вызванные также для дачи показаний глава Каталонской национальной ассамблеи и глава ассоциации Omnium Cultural - Хорди Санчез и Хорди Куишар, пока в суд не явились.

Ранее сообщалось, что в отношении Х.Л.Траперо, Х.Санчеза и Х.Куишара начато расследование в связи с сентябрьскими беспорядками в Каталонии из-за референдума о независимости региона от Испании.

Региональную полицию Каталонии обвиняют в том, что она не смогла обуздать протестующих жителей региона 20-21 сентября, когда перед зданием совета по экономике Каталонии в Барселоне проходили массовые акции протеста.

Если их признают виновными в подстрекательстве к беспорядкам, то им может грозить до 15 лет тюрьмы, отмечает издание.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

В преддверии референдума в регионе регулярно происходили стычки протестующих с полицией.