Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9891 RUR   0.0294 GBR   2.2251 TRY   0.4736

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 15° 21° 8 Окт 15° 22° 9 Окт 16° 23°

Дальнее зарубежье 06.10.2017 12:01

Глава каталонской полиции прибыл в суд в Мадриде для дачи показаний о сентябрьских беспорядках - СМИ

Глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо прибыл в суд в Мадриде для дачи показаний по делу о подстрекательстве к беспорядкам, пишет в пятницу газета "Паис".

Вызванные также для дачи показаний глава Каталонской национальной ассамблеи и глава ассоциации Omnium Cultural - Хорди Санчез и Хорди Куишар, пока в суд не явились.

Ранее сообщалось, что в отношении Х.Л.Траперо, Х.Санчеза и Х.Куишара начато расследование в связи с сентябрьскими беспорядками в Каталонии из-за референдума о независимости региона от Испании.

Региональную полицию Каталонии обвиняют в том, что она не смогла обуздать протестующих жителей региона 20-21 сентября, когда перед зданием совета по экономике Каталонии в Барселоне проходили массовые акции протеста.

Если их признают виновными в подстрекательстве к беспорядкам, то им может грозить до 15 лет тюрьмы, отмечает издание.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

В преддверии референдума в регионе регулярно происходили стычки протестующих с полицией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ПОЛИЦИЯ, СУД


Похожие новости


Путин: в Москве надеются на успешное преодоление кризиса вокруг референдума в Каталонии Генсек ООН призвал испанские власти к решению проблемы Каталонии демократическим путем Более 460 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии - мэр Барселоны Власти Каталонии заявляют о более 330 пострадавших от действий испанской полиции Результаты каталонского референдума можно будет считать недействительными из-за нарушений, допущенных еще до его начала - газета Полиция Испании заблокировала практически все избирательные участки в Каталонии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]