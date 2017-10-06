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Дальнее зарубежье 06.10.2017 12:26

Перебои в работе ж/д транспорта в ФРГ продолжатся в пятницу из-за шторма "Ксавьер"

Перебои в работе железнодорожного транспорта Германии сохранятся в пятницу из-за шторма "Ксавьер", сообщает dpa.

Ураган унес жизни семи человек, пятеро из которых погибли, находясь в автомобилях. В Берлине в четверг в связи со штормом было объявлено чрезвычайное положение.

Оператор железных дорог страны Deutsche Bahn полностью остановил движение поездов на севере и северо-востоке страны. В частности, было прекращено курсирование поездов в направлении Берлина, а также в самой столице.

В пятницу не будут ходить поезда по таким маршрутам, как Ганновер-Берлин, Гамбург-Берлин, Гамбург-Ганновер и Гамбург-Киль, сообщает немецкое издание The Local.

В четверг из-за урагана было временно остановлено предполетное обслуживание самолетов, а также разгрузка прилетевших лайнеров в берлинских аэропортах Тегель и Шёнефельд. Пассажиров прибывших рейсов некоторое время не выпускали из самолетов из соображений безопасности, пишет Deutsche Welle.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ШТОРМ, ПОСЛЕДСТВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]