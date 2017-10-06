Власти КНДР возобновили работу на южнокорейских предприятиях в Кэсоне - СМИ

КНДР взяла на себя управление южнокорейскими заводами в индустриальном комплексе района Кэсон, сообщают северокорейские СМИ.

Южная Корея в феврале 2016 года приостановила деятельность заводов в совместном с Северной Кореей индустриальном комплексе в связи с тем, что, по мнению южнокорейских властей, прибыль, получаемая от производств в этом районе, идет на развитие ядерной программы КНДР.

Северокорейские СМИ подтвердили, что заводы продолжают работать, а активы производственного комплекса больше не являются собственностью Сеула.

"Никто не может вмешиваться в то, что происходит в индустриальной зоне, которая расположена на территории суверенного государства, - пишет портал Uriminyokkiri. - Неважно, насколько США и их союзники хотят ужесточить санкции, они не смогут остановить нашего движения вперед, и заводы в индустриальной зоне будут работать еще активнее".

Данные сообщения появились на фоне новостей о том, что 19 фабрик в Кэсоне, находившиеся ранее под управлением Южной Кореи, производят одежду для КНДР.

Промышленный регион Кэсон находится на территории КНДР в 10 километрах от демилитаризированной зоны. Индустриальный парк был создан при участии Пхеньяна и Сеула, совместное производство было запущено в конце 2004 года.