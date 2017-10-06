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Дальнее зарубежье 06.10.2017 13:01

Самолет ВВС США вновь совершил разведывательный полет вблизи КНДР

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S Cobra Ball с бортовым номером 61-2662, предназначенный для обнаружения пусков и отслеживания траекторий полетов баллистических ракет, повел очередной длительный полет вблизи Северной Кореи, свидетельствуют данные западных авиационных сайтов.

По их сведениям, в связи с подозрительной активностью, свидетельствующей о возможной подготовке новых ракетных пусков в КНДР, американские разведывательные самолеты, переброшенные в Японию, в последние дни практически ежедневно совершают многочасовые полеты над акваторией Японского моря вблизи Северной Кореи.

Согласно открытым источникам, бортовая система разведки RC-135S Cobra Ball обеспечивает уверенное обнаружение и сопровождение ракет на участках траектории протяженностью 450 - 500 км, расчет точек старта (с ошибкой, не превышающей 100 м), определение с высокой точностью момента выключения ракетного двигателя и падения боеголовки.

Вблизи КНДР постоянные полеты осуществляет также американский стратегический разведывательный самолет WC-135C , предназначенный для выявления следов испытаний ядерного оружия.

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, САМОЛЕТ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]