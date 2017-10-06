Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9891 RUR   0.0294 GBR   2.2251 TRY   0.4736

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 15° 21° 8 Окт 15° 22° 9 Окт 16° 23°

Дальнее зарубежье 06.10.2017 13:13

В результате вооруженных конфликтов в мире за год погибли или пострадали более 8 тыс. детей - ООН

Более 8 тыс. детей погибли или пострадали в вооруженных конфликтах по всему миру в 2016 году, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ежегодный доклад генсека ООН Антониу Гуттериша "Дети и вооруженные конфликты".

Отмечается, что в Афганистане за прошлый год погибли или получили ранения около 3,5 тыс. детей, что является "рекордно высоким показателем для этой страны".

В докладе также говорится, что число жертв и пострадавших среди детей в вооруженных конфликтах в Сомали и Сирии увеличилось в два раза по сравнению с 2015 годом. Согласно данным ООН, в 2016 году в Сирии погибли или пострадали почти 2 тыс. детей, в Сомали - 1,3 тыс.

Еще около 1,3 тыс. детей стали жертвами или пострадавшими в результате вооруженного конфликта в Йемене. При этом, согласно докладу, ответственность за гибель и увечья почти 700 детей возлагается на коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией.

"Действия коалиции (возглавляемой Саудовской Аравией - ИФ) объективно привели к включению ее в список организаций, причастных к убийству и нанесению увечий детям. Этой коалиции приписываются гибель и нанесение телесных повреждений 683 детям, а также ответственность за 38 подтвержденных случаев атак на школы и больницы в 2016 году", - подчеркивается в докладе.

Между тем, к докладу приложен "черный список" организаций, причастных к "убийствам, нанесению телесных повреждений, насильственным действиям" в отношении детей.

Однако впервые этот список генсеком ООН был разделен на две группы. В первую включены те, "кто уже ввел меры для улучшения обеспечения защиты детей", тогда как во вторую - те, "кто не предпринял никаких действий".

К первой группе отнесена, в частности, коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая ранее была исключена из "черного списка" бывшим генсеком ООН Пан Ги Муном из-за давления со стороны Эр-Рияда, угрожавшего прекратить финансирование ряда программ всемирной организации.

По словам А. Гуттериша, правительство Саудовской Аравии сообщило ООН, что принимает меры для того, чтобы уменьшить влияние конфликта на детей, а также что создает специальную комиссию, которая будет следить и корректировать действия коалиции во избежание жертв среди мирного населения.

"Эти инициативы показывают, что они двигаются в правильном направлении. Тем не менее, я призываю коалицию еще больше улучшить свой подход, несмотря на уже принятые меры, так как в 2016 году серьезные нарушения против детей продолжали оставаться на чрезвычайно высоком уровне", - сказал генсек ООН.

Официальный представитель генсека ООН Стефана Дюжаррик в свою очередь заявил, что цель доклада заключается в том, чтобы участники вооруженных конфликтов по всему миру начали принимать меры для улучшения положения детей в зонах вооруженных конфликтов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ДЕТИ, КОНФЛИКТЫ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В ЮНИСЕФ сообщили о гибели более 200 детей в Йемене с начала 2017 года Около 100 тыс. детей остаются в удерживаемых джихадистами ИГ районах Мосула - ЮНИСЕФ Вооруженные конфликты в мире угрожают здоровью 24 млн детей - ЮНИСЕФ В ООН обеспокоены резким ростом числа детей, используемых в качестве смертников боевиками из "Боко Харам" - доклад ЮНИСЕФ сообщил о случаях острого недоедания среди детей в сирийской Мадайе Более 700 детей погибли с начала конфликта в Йемене - ЮНИСЕФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]