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ТЭК 06.10.2017 12:15

SOCAR ввела в строй новую скважину на Булла-дениз

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую скважину на месторождении Булла-дениз, отмечается в сообщении пресс-службы компании.

«Скважина №123 пробурена с морской стационарной платформы №122. Глубина скважины составила 6153 метра», - отмечается в информации.

Скважина введена в эксплуатацию с суточным дебетом 180-200 тонн конденсата и 800 тыс. кубометров газа.

Морское месторождение Булла-дениз было открыто в 1973 году, введено в эксплуатацию в 1975 году. Месторождение находится на балансе Нефтегазодобывающего управления Н.Нариманова.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНА, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]