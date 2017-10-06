SOCAR ввела в строй новую скважину на Булла-дениз

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую скважину на месторождении Булла-дениз, отмечается в сообщении пресс-службы компании.

«Скважина №123 пробурена с морской стационарной платформы №122. Глубина скважины составила 6153 метра», - отмечается в информации.

Скважина введена в эксплуатацию с суточным дебетом 180-200 тонн конденсата и 800 тыс. кубометров газа.

Морское месторождение Булла-дениз было открыто в 1973 году, введено в эксплуатацию в 1975 году. Месторождение находится на балансе Нефтегазодобывающего управления Н.Нариманова.

Н.Аббасова