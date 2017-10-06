В Центральной Америке свыше 20 человек стали жертвами тропического шторма "Нейт", сформировавшегося в четверг у побережья Никарагуа, сообщили в пятницу западные СМИ.
Согласно данным телерадиокомпании Би-би-си, по меньшей мере восемь человек погибли в Коста-Рике. Еще 3 человека, включая двух детей, стали жертвами шторма в Гондурасе.
В свою очередь власти Никарагуа сообщили, что 15 человек погибли в результате удара стихии в стране.
Кроме того, как передает Би-би-си, аварийные службы Сальвадора сообщили, что один человек погиб в результате схода оползня, вызванного тропическим штормом "Нейт".
Отмечается, что в регионе десятки человек числятся пропавшими без вести.
В свою очередь американский телеканал "Фокс Ньюс" сообщает, что шторм, скорость ветра которого на данный момент достигает около 65 км/ч, движется в северо-западном направлении.
Ожидается, что позднее в пятницу тропический шторм "Нейт" пройдет вблизи побережья мексиканского полуострова Юкатан, а к утру воскресенья достигнет побережья США в Мексиканском заливе. К тому моменту "Нейт", вероятно, усилится до урагана.
Режим чрезвычайного положения уже объявлен в американских штатах Луизиана и Флорида. Местные власти призвали жителей не недооценивать угрозу урагана и подготовиться к удару стихии. В свою очередь власти некоторых населенных пунктов в Луизиане проводят эвакуацию граждан.
Американские СМИ отмечают, что в этом году в США, возможно, будет зафиксировано наибольшее число ураганов в истории метеорологических наблюдений. Отмечается также, что сентябрь уже побил рекорд по числу ураганов в США за 30 лет. Большинство экспертов полагает, что необычно большое число ураганов в регионе связано с глобальным изменением климата.
В конце августа на юг США обрушился ураган "Харви", нанесший значительный ущерб штату Техас. В начале сентября по американскому побережью ударил ураган "Ирма". Позднее в сентябре ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, оставив после себя значительные разрушения.
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