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Дальнее зарубежье 06.10.2017 12:16

Более 20 человек погибли под ударами тропического шторма "Нейт" в Центральной Америке, десятки пропали без вести

В Центральной Америке свыше 20 человек стали жертвами тропического шторма "Нейт", сформировавшегося в четверг у побережья Никарагуа, сообщили в пятницу западные СМИ.

Согласно данным телерадиокомпании Би-би-си, по меньшей мере восемь человек погибли в Коста-Рике. Еще 3 человека, включая двух детей, стали жертвами шторма в Гондурасе.

В свою очередь власти Никарагуа сообщили, что 15 человек погибли в результате удара стихии в стране.

Кроме того, как передает Би-би-си, аварийные службы Сальвадора сообщили, что один человек погиб в результате схода оползня, вызванного тропическим штормом "Нейт".

Отмечается, что в регионе десятки человек числятся пропавшими без вести.

В свою очередь американский телеканал "Фокс Ньюс" сообщает, что шторм, скорость ветра которого на данный момент достигает около 65 км/ч, движется в северо-западном направлении.

Ожидается, что позднее в пятницу тропический шторм "Нейт" пройдет вблизи побережья мексиканского полуострова Юкатан, а к утру воскресенья достигнет побережья США в Мексиканском заливе. К тому моменту "Нейт", вероятно, усилится до урагана.

Режим чрезвычайного положения уже объявлен в американских штатах Луизиана и Флорида. Местные власти призвали жителей не недооценивать угрозу урагана и подготовиться к удару стихии. В свою очередь власти некоторых населенных пунктов в Луизиане проводят эвакуацию граждан.

Американские СМИ отмечают, что в этом году в США, возможно, будет зафиксировано наибольшее число ураганов в истории метеорологических наблюдений. Отмечается также, что сентябрь уже побил рекорд по числу ураганов в США за 30 лет. Большинство экспертов полагает, что необычно большое число ураганов в регионе связано с глобальным изменением климата.

В конце августа на юг США обрушился ураган "Харви", нанесший значительный ущерб штату Техас. В начале сентября по американскому побережью ударил ураган "Ирма". Позднее в сентябре ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, оставив после себя значительные разрушения.

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Тэги: АМЕРИКА, ШТОРМ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]