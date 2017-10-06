Армения может стать для партнеров по ЕАЭС площадкой для развития отношений с Ираном - премьер Карапетян

Страны Евразийского экономического союза могут использовать возможности Армении для развития отношений с Ираном, заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

"Армения, являясь членом ЕАЭС, сегодня может быть хорошей площадкой для наших друзей. Она может рассматриваться не только как только армянский рынок, а как площадка для развития отношений с Ираном", - сказал К.Карапетян на открытии Шестого российско-армянского межрегионального форума и Второго Евразийского форума.

Он отметил, что завершаются работы по организации свободной экономической зоны и специального режима работы на границе с Ираном.

"Армения имеет льготные режимы GSP+ и GSP с ЕС и США. Было бы правильно обсудить эти перспективы для участия наших стран в этих работах. Несмотря на прогресс, потенциал сотрудничества между странами ЕАЭС до конца не использован. Мы видим большой рост в сфере товарооборота со всеми странами ЕАЭС, в том числе в сфере импорта, экспорта, туризма, чему способствовали также визиты граждан России в Армению по внутренним паспортам", - сказал К.Карапетян.