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Регион 06.10.2017 13:29

Армения может стать для партнеров по ЕАЭС площадкой для развития отношений с Ираном - премьер Карапетян

Страны Евразийского экономического союза могут использовать возможности Армении для развития отношений с Ираном, заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

"Армения, являясь членом ЕАЭС, сегодня может быть хорошей площадкой для наших друзей. Она может рассматриваться не только как только армянский рынок, а как площадка для развития отношений с Ираном", - сказал К.Карапетян на открытии Шестого российско-армянского межрегионального форума и Второго Евразийского форума.

Он отметил, что завершаются работы по организации свободной экономической зоны и специального режима работы на границе с Ираном.

"Армения имеет льготные режимы GSP+ и GSP с ЕС и США. Было бы правильно обсудить эти перспективы для участия наших стран в этих работах. Несмотря на прогресс, потенциал сотрудничества между странами ЕАЭС до конца не использован. Мы видим большой рост в сфере товарооборота со всеми странами ЕАЭС, в том числе в сфере импорта, экспорта, туризма, чему способствовали также визиты граждан России в Армению по внутренним паспортам", - сказал К.Карапетян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕАЭС, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]