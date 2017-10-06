В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 11 человек - МВД

Одиннадцать человек пострадали в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

За сутки на территории республики было зафиксировано 97 преступлений, 15 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 29 человек.

Зафиксировано шесть фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев