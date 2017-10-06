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Дальнее зарубежье 06.10.2017 12:31

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в акватории Тихого океана в 238 км к юго-востоку от города Кесеннума (остров Хонсю, Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 11:59 в пятницу землетрясения имел координаты 37.64 градуса северной широты и 143.86 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]