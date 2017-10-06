У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в акватории Тихого океана в 238 км к юго-востоку от города Кесеннума (остров Хонсю, Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 11:59 в пятницу землетрясения имел координаты 37.64 градуса северной широты и 143.86 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
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