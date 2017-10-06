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Происшествия 06.10.2017 12:36

Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный ввоз в страну золотые изделия весом более 175 грамм

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку ввоза в страну незадекларированных золотых ювелирных украшений общим весом 175,4 грамм, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданка Азербайджана, прибывшая в страну авиарейсом Стамбул-Баку, была задержана при прохождении зоны таможенного контроля. Повторная проверка ручной клади гражданки выявила наличие в ней в золотых ювелирных украшений, не сопровожденных письменной, электронной или устной декларацией», - отмечается в информации.

По данным Центра судебной экспертизы Минюста, общий вес всех выявленных у данного лица украшений составил 175,4 грамм золота 583/585 пробы. Список выявленных предметов включает 1 пару серег, 2 кольца, 3 цепочки и 6 браслетов.

Н.Аббасова

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Тэги: ЗОЛОТО, ПРОВОЗ, ПОПЫТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]