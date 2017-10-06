Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный ввоз в страну золотые изделия весом более 175 грамм

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку ввоза в страну незадекларированных золотых ювелирных украшений общим весом 175,4 грамм, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Гражданка Азербайджана, прибывшая в страну авиарейсом Стамбул-Баку, была задержана при прохождении зоны таможенного контроля. Повторная проверка ручной клади гражданки выявила наличие в ней в золотых ювелирных украшений, не сопровожденных письменной, электронной или устной декларацией», - отмечается в информации.
По данным Центра судебной экспертизы Минюста, общий вес всех выявленных у данного лица украшений составил 175,4 грамм золота 583/585 пробы. Список выявленных предметов включает 1 пару серег, 2 кольца, 3 цепочки и 6 браслетов.
Н.Аббасова
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