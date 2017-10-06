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Макроэкономика 06.10.2017 12:47

Прогноз МВФ по мировой экономике будет более оптимистичным - Лагард

Мировая экономика укрепляется и продолжает самое существенное восстановление с начала десятилетия, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Выступая в Гарвардском университете, она сказала, что обновленный прогноз для экономики, вероятно, будет более оптимистичным, сообщает CNBC. По ее словам, примерно в 75% стран мира наблюдается повышение ВВП.

Публикация следующего World Economic Outlook состоится на следующей неделе. В июле МВФ прогнозировал, что мировая экономика по итогам текущего года вырастет на 3,5%, а в 2018 году темпы ускорятся до 3,6% - максимума за семь лет.

К.Лагард призвала страны мира продвигать реформы, увеличивать инвестиции в исследования и образование для повышения производительности труда и обеспечения инклюзивного развития.

Президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ён Ким, выступая по видеосвязи, сказал, что рост мировой экономики и торговли ускоряется. Однако он предупредил о том, что надвигается кризис человеческого капитала. Система социальной защиты охватывает лишь треть людей из бедных слоев населения в мире, 155 млн детей в мире недоедают, около 400 млн человек не имеют доступа к медицинским услугам, сообщает агентство "Синьхуа".

Глава ВБ призвал активнее инвестировать в человеческий капитал для увеличения числа рабочих мест, а также повышать конкурентоспособность на государственном уровне.

В Вашингтоне 10-15 октября пройдет ежегодное совещание МВФ и ВБ.

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Тэги: МИР, МВФ, ЭКОНОМИКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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