Прогноз МВФ по мировой экономике будет более оптимистичным - Лагард

Мировая экономика укрепляется и продолжает самое существенное восстановление с начала десятилетия, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Выступая в Гарвардском университете, она сказала, что обновленный прогноз для экономики, вероятно, будет более оптимистичным, сообщает CNBC. По ее словам, примерно в 75% стран мира наблюдается повышение ВВП.

Публикация следующего World Economic Outlook состоится на следующей неделе. В июле МВФ прогнозировал, что мировая экономика по итогам текущего года вырастет на 3,5%, а в 2018 году темпы ускорятся до 3,6% - максимума за семь лет.

К.Лагард призвала страны мира продвигать реформы, увеличивать инвестиции в исследования и образование для повышения производительности труда и обеспечения инклюзивного развития.

Президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ён Ким, выступая по видеосвязи, сказал, что рост мировой экономики и торговли ускоряется. Однако он предупредил о том, что надвигается кризис человеческого капитала. Система социальной защиты охватывает лишь треть людей из бедных слоев населения в мире, 155 млн детей в мире недоедают, около 400 млн человек не имеют доступа к медицинским услугам, сообщает агентство "Синьхуа".

Глава ВБ призвал активнее инвестировать в человеческий капитал для увеличения числа рабочих мест, а также повышать конкурентоспособность на государственном уровне.

В Вашингтоне 10-15 октября пройдет ежегодное совещание МВФ и ВБ.