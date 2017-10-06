Новая редакция закона "О лизинге" будет представлена в парламент Азербайджана в максимально короткие сроки, заявил заместитель главного исполнительного директора – директор департамента стратегических услуг Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Асим Зульфугаров.

"Проект новой редакции закона "О лизинге" находится на стадии разработки. В короткие сроки документ будет представлен в парламент", - отметил А.Зульфугаров.

Действующий закон "О лизинге" был принят в Азербайджане в 1995 году. В течение последних 5-6 лет не раз высказывались мнения о необходимости совершенствования законодательной базы в сфере лизинга. По мнению экспертов и участников рынка, действующий закон "О лизинге" морально устарел.

А.Азизов