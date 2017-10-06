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Бизнес и законодательство 06.10.2017 12:51

В Азербайджане планируют принять новую редакцию закона "О лизинге"

Новая редакция закона "О лизинге" будет представлена в парламент Азербайджана в максимально короткие сроки, заявил заместитель главного исполнительного директора – директор департамента стратегических услуг Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Асим Зульфугаров.

"Проект новой редакции закона "О лизинге" находится на стадии разработки. В короткие сроки документ будет представлен в парламент", - отметил А.Зульфугаров.

Действующий закон "О лизинге" был принят в Азербайджане в 1995 году. В течение последних 5-6 лет не раз высказывались мнения о необходимости совершенствования законодательной базы в сфере лизинга. По мнению экспертов и участников рынка, действующий закон "О лизинге" морально устарел.

А.Азизов

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Тэги: ЛИЗИНГ, ЗАКОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]