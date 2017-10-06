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Регион 06.10.2017 14:16

Импортируемая из России в Армению военная продукция освобождена от НДС

Парламент Армении принял законопроект об освобождении импорта товаров исключительно военного назначения в рамках межгосударственных договоров Армении и РФ от налога на добавленную стоимость.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за законопроект проголосовали 89 депутатов.

"Действие законопроекта распространяется на продукцию исключительно военного назначения, приобретаемую у России", - сказал в парламенте замминистра финансов Армении Давид Ананян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ОРУЖИЕ, НДС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]