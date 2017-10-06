Импортируемая из России в Армению военная продукция освобождена от НДС

Парламент Армении принял законопроект об освобождении импорта товаров исключительно военного назначения в рамках межгосударственных договоров Армении и РФ от налога на добавленную стоимость.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за законопроект проголосовали 89 депутатов.

"Действие законопроекта распространяется на продукцию исключительно военного назначения, приобретаемую у России", - сказал в парламенте замминистра финансов Армении Давид Ананян.