Молдавия в 2017 году не получит финансовую помощь от ЕС

Премьер-министр Молдавии Павел Филип признал, что в нынешнем году республика не получит обещанную Евросоюзом макрофинансовую помощь.
"Деньги мы не получим в 2017 году, но обязательно получим их в следующем. Мы внесли поправки в бюджет, исключив из него планируемые средства финансовой помощи от Евросоюза. Но из-за отсутствия помощи не пострадает инвестиционный проект, который мы запланировали. Мы смогли мобилизоваться и организовать экономику таким образом, чтобы доходы в бюджете выросли больше запланированного объема", - заявил П.Филип в пятницу, отвечая на вопросы журналистов на бизнес-форуме в Кишиневе.
Он отметил, что в 2017 году в госбюджет поступило на 4 млрд леев (200 млн евро) больше, чем за аналогичный период 2016 года.
По его словам, молдавское правительство должно выполнить 30 условий, чтобы получить три транша из макрофинансовой помощи Евросоюза в сумме на 100 млн евро.
Накануне, правительство Молдавии внесло поправки в закон о госбюджете на 2017 г. Министр финансов Октавиан Армашу отметил, что они предусматривают сокращение запланированных поступлений в госбюджет извне. По его словам, в бюджет на 2017 г. были заложены суммы от поступлений двух траншей макрофинансовой помощи ЕС.
"Так как процесс утверждения траншей будет достаточно долгим, процедуры подписания правительством и ратификации парламентом соглашения с ЕС по макрофинансовой помощи затянутся, и Молдавия не успеет выполнить все условия и получить деньги первого транша в этом году. Мы рассчитываем, что в начале 2018 г. выполним все условия для получения первого транша макрофинансовой помощи от ЕС", - сказал О.Армашу.
Ранее правительство делегировало министру финансов полномочия подписать соглашение о получение макрофинансовой помощи от ЕС в размере 100 млн евро в 2017-2018 году. Европейский парламент 4 июля утвердил решение о выделении этой помощи. Из этой суммы 60 млн должны поступить в виде кредитов, а 40 млн - в виде грантов.
Однако парламент Молдавии в конце июля проигнорировал рекомендации Евросоюза и Венецианской комиссии отказаться от намерения изменить избирательную систему.
В связи с этим в минувший вторник в Европарламенте состоялись слушания по ситуации в Молдавии. Резолюция по этому вопросу будет принята на заседании Европарламента в начале ноябре. Тогда и станет известно, когда и на каких условиях Молдавия получит внешнее финансирование от ЕС.
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