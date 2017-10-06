В Киеве в понедельник ждут Эрдогана

Официальный Киев подтверждает визит президента Турции в понедельник, 9 октября.

"9 октября 2017 года Украину с официальным визитом посетит президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. В рамках визита состоится встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Турции в формате с глазу на глаз, а также шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством глав государств", - сообщается на сайте главы украинского государства в пятницу.

Как ожидается, в ходе контактов стороны будут обсуждать пути углубления взаимодействия на всех стратегических направлениях. По итогам Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Днем ранее о визите Р.Т.Эрдогана в Киев 9 октября для участия в VI заседании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией сообщила пресс-службы президента Турции.

У президента Турции запланированы встречи также с главой парламента Андреем Парубием и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В пресс-службе Р.Т.Эрдогана также анонсировали подписание различных документов и протоколов по углублению отношений стратегического партнерства обеих стран. Также будут подняты вопросы крымскотатарского народа.