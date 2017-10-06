Глава Ryanair призвал пилотов не увольняться и пообещал увеличить им зарплаты

Генеральный директор ирландского низкобюджетного авиаперевозчика Ryanair Майкл О`Лири обратился к пилотам, работающим в авиакомпании, с просьбой не подавать заявления об увольнении, пообещав им повышение зарплаты, бонусы и улучшение условий контракта, сообщает в пятницу сайт ирландской газеты The Journal.

"Если вы рассматриваете возможность перейти на работу в одну из финансово нестабильных из-за Brexit британских авиакомпаний, то я призываю вас остаться в Ryanair для лучшего будущего вашей семьи", - написал М.О1Лири.

В частности, он пообещал пилотам повышение заработной платы до конкурентного уровня по сравнению с авиакомпаниями Британии, единовременную выплату бонуса в размере 12 тыс. евро, а также улучшение условий рабочего контракта.

Как сообщалось, отмены осенних и зимних рейсов авиаперевозчика нарушили планы более 700 тыс. пассажиров. Авиакомпания заявила, что предложила альтернативный перелет или возместила потери 98% пассажиров, купивших билет на отмененные рейсы.

В начале сентября Ryanair заявила, что аннулирует около 40-50 рейсов каждый день до конца октября, затем она приняла решение также отменить рейсы еще и в зимний период. К такому решению авиаперевозчик был вынужден прийти из-за того, что пилоты и другие сотрудники отказывались выходить на работу без отпуска после сверхзагруженного летнего периода.