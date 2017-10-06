76-летнего казначея Ватикана судят в Австралии по делу о сексуальных домогательствах

Начальник отдела финансов Ватикана и третий по значимости кардинал в католической церкви Джордж Пелл предстал в пятницу пред судом в Мельбурне по обвинению в совершении преступлений сексуального характера, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Отмечается, что у здания суда собрались десятки человек с плакатами с критикой в адрес 76-летнего кардинала.
Заседание в суде в закрытом режиме продолжалось около 20 минут и стало подготовительным этапом к запланированным на 5 марта судебным слушаниям, на которые могут быть приглашены до 50 свидетелей.
Ранее кардинал Дж.Пелл неоднократно отвергал все обвинения в сексуальных преступлениях.
"Я невиновен в том, что касается этих обвинений, они являются ложными... Мне претит само предположение о сексуальных домогательствах", - заявлял он.
Полиция австралийского штата Виктории сообщала, что после расследования 76-летнему кардиналу Пеллу были предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях, которые якобы были совершены десятки лет назад.
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