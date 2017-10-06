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Дальнее зарубежье 06.10.2017 15:13

76-летнего казначея Ватикана судят в Австралии по делу о сексуальных домогательствах

Начальник отдела финансов Ватикана и третий по значимости кардинал в католической церкви Джордж Пелл предстал в пятницу пред судом в Мельбурне по обвинению в совершении преступлений сексуального характера, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Отмечается, что у здания суда собрались десятки человек с плакатами с критикой в адрес 76-летнего кардинала.

Заседание в суде в закрытом режиме продолжалось около 20 минут и стало подготовительным этапом к запланированным на 5 марта судебным слушаниям, на которые могут быть приглашены до 50 свидетелей.

Ранее кардинал Дж.Пелл неоднократно отвергал все обвинения в сексуальных преступлениях.

"Я невиновен в том, что касается этих обвинений, они являются ложными... Мне претит само предположение о сексуальных домогательствах", - заявлял он.

Полиция австралийского штата Виктории сообщала, что после расследования 76-летнему кардиналу Пеллу были предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях, которые якобы были совершены десятки лет назад.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ВАТИКАН, КАРДИНАЛ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]