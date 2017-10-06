Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9891 RUR   0.0294 GBR   2.2251 TRY   0.4736

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 15° 21° 8 Окт 15° 22° 9 Окт 16° 23°

Регион 06.10.2017 17:56

Армения присоединилась к запрету использования бактериологического и химического оружия

Парламент Армении на заседании в пятницу ратифицировал законодательную инициативу о присоединении к протоколу о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других газов и бактериологических средств.

Законопроект о присоединении Армении к Женевскому протоколу от 17 июня 1925 года о запрещении применения на войне химического оружия был разработан Министерством иностранных дел республики.

"Документ созвучен проводимой Арменией внешней политике по неприменению оружия этого вида", - сказал в парламенте замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ХИМОРУЖИЕ, ЗАПРЕТ


Похожие новости


Армянские депутаты поддержали программу правительства на пять лет Глава Минюста Армении может стать вице-спикером в новом парламенте республики Правящая партия Армении с 58 мандатами составила абсолютное большинство в новом парламенте Прошедшая в новый парламент Армении оппозиция не планирует опротестовывать итоги выборов В новый парламент Армении войдут 105 депутатов, большинство - из правящей партии В Армении начались парламентские выборы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]