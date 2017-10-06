Армения присоединилась к запрету использования бактериологического и химического оружия

Парламент Армении на заседании в пятницу ратифицировал законодательную инициативу о присоединении к протоколу о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других газов и бактериологических средств.

Законопроект о присоединении Армении к Женевскому протоколу от 17 июня 1925 года о запрещении применения на войне химического оружия был разработан Министерством иностранных дел республики.

"Документ созвучен проводимой Арменией внешней политике по неприменению оружия этого вида", - сказал в парламенте замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян.